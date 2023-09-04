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    Аллегри сообщил, что Погба получил новую травму

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Ювентус Эмполи
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что полузащитник туринской команды Поль Погба получил травму в матче с «Эмполи» (2:0).

    Поль Погба
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    Поль Погба

    «Мы пока ничего не знаем. У него возникли неприятные ощущения в области задней части бедра, посмотрим, что покажет обследование.

    Поль вышел на поле и демонстрировал высокий уровень на протяжении получаса», — приводит слова Аллегри Football Italia.

    В минувшем сезоне Погба из-за травм провел 10 матчей за команду, отметившись одной голевой передачей.

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    В нынешнем сезоне чемпионата Италии 30-летний полузащитник провел две встречи, не отметившись результативными действиями. Срок действующего трудового соглашения между Погба и «старой синьорой» истекает в конце июня 2026 года.

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