Аллегри сообщил, что Погба получил новую травму

Поль Погба Фото: globallookpress.com
«Мы пока ничего не знаем. У него возникли неприятные ощущения в области задней части бедра, посмотрим, что покажет обследование.
Поль вышел на поле и демонстрировал высокий уровень на протяжении получаса», — приводит слова Аллегри Football Italia.
В минувшем сезоне Погба из-за травм провел 10 матчей за команду, отметившись одной голевой передачей.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии 30-летний полузащитник провел две встречи, не отметившись результативными действиями. Срок действующего трудового соглашения между Погба и «старой синьорой» истекает в конце июня 2026 года.