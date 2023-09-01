«ПСЖ» договорился с «Айнтрахтом» о переходе Коло-Муани

Нападающий «Айнтрахта»находится в шаге от перехода в

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы обсуждают последние детали сделки.

«ПСЖ» заплатит за французского футболиста 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на трансфере Коло-Муани настаивает лидер парижан Килиан Мбаппе, который также хочет видеть в команде нападающего «Атлетико» Антуана Гризмана.

Кроме того, появилась информация, что после продажи Коло-Муани «Айнтрахт» выкупит у «ПСЖ» Юго Экитике.

Transfermarkt оценивает стоимость Коло-Муани в 80 миллионов евро.