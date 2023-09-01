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    Четыре футболиста из РПЛ вызваны в сборную Колумбии

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    Федерация футбола Колумбии на своем официальном сайте объявила состав национальной команды на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года.

    Вильмар Барриос
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    Вильмар Барриос

    В него вошли 26 футболистов, среди которых оказались нападающий и хавбек санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра и Вильмар Барриос, полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль и форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

    Кассьерра, Карраскаль и Кордоба пока не выступали за сборную в официальных матчах, на счету Барриоса 54 встречи в составе национальной команды.

    Сборной Колумбии предстоит сыграть два матча квалификации чемпионата мира-2026. Соперниками колумбийцев станут Венесуэла и Чили. Игры пройдут 7 и 12 сентября.

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