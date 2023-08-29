Кейн: Бекхэм вдохновил меня на переход в «Баварию»

Новичок «Баварии»рассказал о своем переходе в мюнхенский клуб.

«Мой трансфер в Германию воодушевлен примерами других игроков. Например, я помню, как Дэвид Бекхэм перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Реал".

Я был тогда еще ребенком, но это меня сильно впечатлило. Я всегда хотел испытать себя в другом чемпионате», — сказал Кейн в интервью Bild.

Трансфер Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию» составил 100 миллионов евро. Соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2027 года. За два тура чемпионата Германии форвард забил три гола и отдал один результативный пас.