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    Кейн: Бекхэм вдохновил меня на переход в «Баварию»

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    Новичок «Баварии» Гарри Кейн рассказал о своем переходе в мюнхенский клуб.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Мой трансфер в Германию воодушевлен примерами других игроков. Например, я помню, как Дэвид Бекхэм перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Реал".

    Я был тогда еще ребенком, но это меня сильно впечатлило. Я всегда хотел испытать себя в другом чемпионате», — сказал Кейн в интервью Bild.

    Трансфер Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию» составил 100 миллионов евро. Соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2027 года. За два тура чемпионата Германии форвард забил три гола и отдал один результативный пас.

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