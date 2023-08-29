Индзаги: «Интер» остался командой, которая знает, как двигаться вперед

оценил победу «Интера» над «Кальяри» (2:0) во втором туре Серии А.

«Ребята играли очень хорошо с первой же минуты, проявив большой энтузиазм против новичка лиги. Нам нужно было подойти к матчу со всей серьезностью, и мы преуспели.

У нас поменялось десять игроков по сравнению с прошлым сезоном, но я и мой штаб вполне довольны. Команда по-прежнему организована, и для тренера это крайне важно.

Мы сильно изменились, это бесспорно, но остались командой, которая знает, как двигаться вперед», — сказал главный тренер «Интера» клубной пресс-службе.

Календарь и таблица Серии А

«Интер» набрал 6 очков и занимает третье место в турнирной таблице. У «Кальяри» всего лишь одно очко.