Жиру заявил, что «Милан» будет бороться за скудетто в этом сезоне

Нападающий «Милана»считает, что клуб может побороться за скудетто в этом сезоне.

«Наша цель — сделать то, что мы сделали два года назад! С таким настроем мы надеемся до конца бороться за скудетто.

В Италии есть пять или шесть команд, которым по силам выиграть чемпионат, но мы уверены в том, что делаем на поле.

Команда усилилась и качественно, и количественно. Думаю, на этот раз мы сможем побороться как в Серии А, так и в Лиге чемпионов. В Кубке Италии мы тоже хотим преуспеть.

Сейчас у нас много футболистов, которые готовы вступить в игру, и как минимум два варианта на каждую позицию — а может быть, даже три. У нас хорошая конкуренция, и это повышает уровень команды», — приводит слова Жиру Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

Напомним, что «россонери» начали сезон с двух побед над «Болоньей» и «Торино».