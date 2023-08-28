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    Жиру заявил, что «Милан» будет бороться за скудетто в этом сезоне

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    Нападающий «Милана» Оливье Жиру считает, что клуб может побороться за скудетто в этом сезоне.

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    «Наша цель — сделать то, что мы сделали два года назад! С таким настроем мы надеемся до конца бороться за скудетто.

    В Италии есть пять или шесть команд, которым по силам выиграть чемпионат, но мы уверены в том, что делаем на поле.

    Команда усилилась и качественно, и количественно. Думаю, на этот раз мы сможем побороться как в Серии А, так и в Лиге чемпионов. В Кубке Италии мы тоже хотим преуспеть.

    Сейчас у нас много футболистов, которые готовы вступить в игру, и как минимум два варианта на каждую позицию — а может быть, даже три. У нас хорошая конкуренция, и это повышает уровень команды», — приводит слова Жиру Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    Напомним, что «россонери» начали сезон с двух побед над «Болоньей» и «Торино».

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