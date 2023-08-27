«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 3-го тура АПЛв гостях играл с

Команда Хосепа Гвардиолы победила 2:1. На 63-й минуте счет открыл Эрлинг Холанн. Стоит отметить, что норвежец на 37-й минуте не реализовал пенальти. Незадолго до финального свистка равновесие восстановил Джейден Богл. Точку в этом поединке поставил Родриго Эрнандес.

Календарь и таблица АПЛ

Футбол. Англия. Премьер-лига Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити 1:2 Голы: 0:1 Эрлинг Холанд (63'), 1:1 Джейден Богл (85'), 1:2 Родриго Эрнандес (88') Шеффилд Юнайтед: Wes Foderingham, Анель Ахмедходжич, Джон Иган, Джек Робинсон, Джордж Балдок (Джейден Богл, 71'), V.Souza, Оливер Норвуд (Крис Башам, 80'), Густаво Хамер, Бен Осборн (Яссер Ларуси, 17'), Benie Adama Traore, William Osula (Оливер Макбарни, 71') Манчестер Сити: Эрлинг Холанд, Джек Грилиш, Хулиан Альварес, Бернарду Силва, Матео Ковачич (Филип Фоден, 86'), Родриго Эрнандес, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Натан Аке, Кайл Уолкер, Эдерсон Предупреждения: Джордж Балдок (45 + 4'), William Osula (59'), V.Souza (77'), Джон Иган (84')

«Манчестер Сити» набрал 9 очков. В активе «Шеффилд Юнайтед» ни одного балла.

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В параллельной встрече «Астон Вилла» одолела «Бернли» со счетом 3:1.

Календарь и таблица АПЛ

В составе бирмингемского клуба ворота соперника поразили Мэтти Кэш (дубль) и Лука Диаби. У хозяев гол забил Лайл Фостер.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Астон Вилла 1:3 Голы: 0:1 Мэтти Кэш (8'), 0:2 Мэтти Кэш (20'), 1:2 Лайл Фостер (47'), 1:3 Мусса Диаби (61') Бёрнли: Джеймс Траффорд, Амин Аль-Дахиль, Dara O'Shea, Hannes Delcroix, Коннор Робертс, Сандер Берге (Аарон Рэмси, 68'), Джош Каллен, Лука Колеошо (Нейтан Редмонд, 68'), Мануэль Бенсон (Йоханн Гудмундссон, 46'), Зеки Мохамед Амдуни (Якоб Бруун Ларсен, 81'), Лайл Фостер (Ник Поуп, 81') Астон Вилла: Олли Уоткинс (Джон Дуран, 86'), Джон МакГинн, Мусса Диаби (Николо Дзаньоло, 73'), Лука Динь (Бертран Траоре, 81'), Дуглас Луис (Юри Тилеманс, 86'), Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Пау Торрес, Диего Карлос, Эзри Конса, Робин Ольсен Предупреждения: Джош Каллен (39'), Сандер Берге (45 + 3')

В активе «Астон Виллы» теперь стало 6 очков. «Бернли» потерпел второе поражение кряду.