«Вильярреал» — «Барселона: счет матча 3:4, обзор голов

в гостях обыграла(4:3) в матче 3-го тура испанской Примеры.

Первый гол забили гости на 12-й минуте встречи. Игрок «Барселоны» Ламин Ямал сделал отличную подачу в штрафную, а его партнер по команде Гави отправил мяч в сетку ударом головой — 1:0.

Спустя всего 3 минуты полузащитник «сине-гранатовых» Френки де Йонг со средней дистанции попал точно в нижний угол ворот, удвоив преимущество своей команды.

На 26-й минуте «Вильярреал» сократил отставание до минимума. Защитник команды Хуан Фойт оказался самым расторопным в чужом штрафной, отправив мяч в ворота после подачи углового.

Ближе к концу 1-го тайма, на 40-й минуте хозяева и вовсе сравняли счет благодаря голу нападающего Александра Сёрлота. Форварду нужно было только добить мяч в ворота, ведь его партнер по команде сделал изумительную передачу в штрафную.

На 50-й минуте «Вильярреал» забил 3-й гол, выйдя вперед. Полузащитник команды Алекс Баэна нанес сильный удар и попал в правый угол ворот, без шансов для голкипера.

На 68-й минуте «сине-гранатовые» проснулись, сравняв счет. Нападающий команды Ферран Торрес отличился индивидуальными действиями, пробив из-за пределов штрафной — 3:3.

Спустя всего 3 минуты «Барселона» перевернула игру, вновь выйдя вперед. Форвард команды Роберт Левандовский оказался в нужное время в нужном месте, подобрал мяч после отскока и вогнал его в ворота — 4:3.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Барселона 3:4 Голы: 0:1 Гави (12'), 0:2 Френки де Йонг (15'), 1:2 Хуан Фойт (26'), 2:2 Александр Сёрлот (40'), 3:2 Алекс Баэна (50'), 3:3 Ферран Торрес (68'), 3:4 Роберт Левандовски (71') Вильярреал: Филип Йоргенсен, Хуан Фойт, Маттео Габбиа, Хорхе Куэнка, Альфонсо Педраса, Рамон Терратс (Сантьяго Комесанья, 70'), Этьен Капу (Денис Суарес, 70'), Даниэль Парехо (Ben Brereton Diaz, 86'), Алекс Баэна (Хосе Моралес Луис, 77'), Херар Морено (Илиас Акомах, 70'), Александр Сёрлот Барселона: Гави, Роберт Левандовски, Lamine Yamal (Ансумане Фати, 77'), Френки де Йонг, Ориоль Ромеу Видаль (Ферран Торрес, 63'), Илкай Гюндоган (Fermin Lopez, 86'), Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен (Эрик Гарсия, 46'), Жюль Кунде, Серхи Роберто, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Lamine Yamal (44'), Хуан Фойт (45 + 6'), Роберт Левандовски (45 + 6'), Рамон Терратс (57'), Маттео Габбиа (80'), Эрик Гарсия (82')

После этого матча «Барселона» занимает 3-е место в таблице Примеры с 7-ю очками в активе, а «Вильярреал» — на 13-й позиции (3).