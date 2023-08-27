«Вильярреал» — «Барселона: счет матча 3:4, обзор голов

Первый гол забили гости на 12-й минуте встречи. Игрок «Барселоны» Ламин Ямал сделал отличную подачу в штрафную, а его партнер по команде Гави отправил мяч в сетку ударом головой — 1:0.
Спустя всего 3 минуты полузащитник «сине-гранатовых» Френки де Йонг со средней дистанции попал точно в нижний угол ворот, удвоив преимущество своей команды.
На 26-й минуте «Вильярреал» сократил отставание до минимума. Защитник команды Хуан Фойт оказался самым расторопным в чужом штрафной, отправив мяч в ворота после подачи углового.
Ближе к концу 1-го тайма, на 40-й минуте хозяева и вовсе сравняли счет благодаря голу нападающего Александра Сёрлота. Форварду нужно было только добить мяч в ворота, ведь его партнер по команде сделал изумительную передачу в штрафную.
На 50-й минуте «Вильярреал» забил 3-й гол, выйдя вперед. Полузащитник команды Алекс Баэна нанес сильный удар и попал в правый угол ворот, без шансов для голкипера.
На 68-й минуте «сине-гранатовые» проснулись, сравняв счет. Нападающий команды Ферран Торрес отличился индивидуальными действиями, пробив из-за пределов штрафной — 3:3.
Спустя всего 3 минуты «Барселона» перевернула игру, вновь выйдя вперед. Форвард команды Роберт Левандовский оказался в нужное время в нужном месте, подобрал мяч после отскока и вогнал его в ворота — 4:3.
После этого матча «Барселона» занимает 3-е место в таблице Примеры с 7-ю очками в активе, а «Вильярреал» — на 13-й позиции (3).