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    Сафонов рассказал, почему «Краснодар» не выиграл у «Факела»

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    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал ничью в гостевом матче с «Факелом» (0:0) в шестом туре РПЛ.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Я бы не сказал, что у "Краснодара" закончились силы в конце матча. Пытались создавать моменты через контроль мяча, но "Факел" заменами помешал нашим планам.

    В концовке теряли очень много времени. Свежие игроки "Факела" закрывали все зоны. Возможно, в конце нам не хватило длинных передач на Джона Кордобу. Долго переходили в атаку.

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    • Кордоба не забил четыре из пяти последних пенальти? Это не ко мне вопрос, но мы видим, что он тренируется. В том, что он не забил, проблемы нет. Но над этим аспектом нужно еще работать», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

    В следующем матче «Краснодар» сыграет на выезде с «Пари НН».

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