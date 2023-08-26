Сафонов рассказал, почему «Краснодар» не выиграл у «Факела»

Вратарь «Краснодара»прокомментировал ничью в гостевом матче с «Факелом» (0:0) в шестом туре РПЛ.

«Я бы не сказал, что у "Краснодара" закончились силы в конце матча. Пытались создавать моменты через контроль мяча, но "Факел" заменами помешал нашим планам.

В концовке теряли очень много времени. Свежие игроки "Факела" закрывали все зоны. Возможно, в конце нам не хватило длинных передач на Джона Кордобу. Долго переходили в атаку.

Кордоба не забил четыре из пяти последних пенальти? Это не ко мне вопрос, но мы видим, что он тренируется. В том, что он не забил, проблемы нет. Но над этим аспектом нужно еще работать», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

В следующем матче «Краснодар» сыграет на выезде с «Пари НН».