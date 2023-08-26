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    Боруссия М — Байер: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.08.2023 в 19:30 начнется матч в немецкой Бундеслиге Боруссия М — Байер

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    Боруссия М и Байер начнут матч в 19:30 в немецкой Бундеслиге, 26.08.2023.

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    Последний матч между собой: Байер — Боруссия М 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Боруссия М»).

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