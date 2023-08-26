«Боруссия» М сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 2-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 26 августа, начало — в 19:30 мск. «Боруссия» М — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

Для «Боруссии» из Менхенгладбаха сезон стартовал не в Бундеслиге. Первой официальной игрой новой кампании стал победный матч против заштатного «Берсенбрюка» (7:0) в 1-м раунде Кубка Германии.

После этого «Жеребцы» начали выступления в немецком первенстве. В рамках его первого тура они устроили феерическую ничью с «Аугсбургом» (4:4).

В прошлой кампании команда довольствовалась ролью середняка. По итогам прошлого сезона Бундеслиги она заняла 10-е место с отрывом в 10 очков от зоны вылета.

Все прогнозы на Бундеслигу

При этом вот уже 10 поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские игры, коллектив не проигрывает (шесть побед и четыре ничьи), так что у него неплохая форма.

«Байер»

Как и соперник, «Байер» начал новый сезон матчем Кубка Германии. В первом раунде «Фармацевты» разгромили «Теутонию Оттенсен» со счетом 8:0.

В стартовом туре нового первенства леверкузенцы одержали важную победу. На своем поле им удалось обыграть одного из лидеров немецкого футбола «РБ Лейпциг».

«Байер» в предыдущем сезоне выступил посредственно. Леверкузенцы финишировали на 6 месте в Бундеслиге.

На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка, так что у него также убедительная форма, а значит и хорошие шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 1,85. Успех «Боруссии» М оценивается в 3,68, ничья — в 4,14.

Хозяева не знают поражений 10 матчей кряду.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Боруссия» М не проиграет за 1,98.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,23, ведь в трех последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.