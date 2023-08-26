«Боруссия» М
Для «Боруссии» из Менхенгладбаха сезон стартовал не в Бундеслиге. Первой официальной игрой новой кампании стал победный матч против заштатного «Берсенбрюка» (7:0) в 1-м раунде Кубка Германии.
После этого «Жеребцы» начали выступления в немецком первенстве. В рамках его первого тура они устроили феерическую ничью с «Аугсбургом» (4:4).
В прошлой кампании команда довольствовалась ролью середняка. По итогам прошлого сезона Бундеслиги она заняла 10-е место с отрывом в 10 очков от зоны вылета.
При этом вот уже 10 поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские игры, коллектив не проигрывает (шесть побед и четыре ничьи), так что у него неплохая форма.
«Байер»
Как и соперник, «Байер» начал новый сезон матчем Кубка Германии. В первом раунде «Фармацевты» разгромили «Теутонию Оттенсен» со счетом 8:0.
В стартовом туре нового первенства леверкузенцы одержали важную победу. На своем поле им удалось обыграть одного из лидеров немецкого футбола «РБ Лейпциг».
«Байер» в предыдущем сезоне выступил посредственно. Леверкузенцы финишировали на 6 месте в Бундеслиге.
На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка, так что у него также убедительная форма, а значит и хорошие шансы на успех.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 1,85. Успех «Боруссии» М оценивается в 3,68, ничья — в 4,14.
Хозяева не знают поражений 10 матчей кряду.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Боруссия» М не проиграет за 1,98.
Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,23, ведь в трех последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.