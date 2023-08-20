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    Бундеслига. «Бавария» и «Боруссия» стартовали с победы

    Итоги 1-го тура чемпионата Германии по футболу

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    Фрагмент матча «Боруссия» Дортмунд — «Кёльн»
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    Фрагмент матча «Боруссия» Дортмунд — «Кёльн»
    Стартовал новый сезон в немецкой Бундеслиге. Топ-клубы «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд с побед начали чемпионат. Дебютанты «Хайденхайм» и «Дармштадт 98» потерпели фиаско в первой игре первенства. Чем ещё запомнился 1-й тур чемпионата Германии?

    Игра чемпиона

    «Бавария» ещё раз подтверждает класс лучшей команды в Германии. Действующие чемпионы в гостях разгромили крепкий коллектив «Вердер» (4:0).

    Гарри Кейн, игрок «Баварии»
    globallookpress.com

    В составе «немецкой машины» дублем отметился Лерой Зане. Ещё по голу забили Матис Тель и новичок мюнхенского клуба, экс-футболист лондонского «Тоттенхэма» — Гарри Кейн.

    О старте вице-чемпиона

    Вторая команда немецкой Бундеслиги — «Боруссия» также начала новый сезон с выигрыша, была одержана домашняя победа над «Кёльном» (1:0).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Минимальную победу «черно-желтым» принес Дониелл Мален, которому удалось отправить мяч в сетку ворот соперника на 88-й минуте встречи. Таким образом флагманы немецкого футбола набрали первые три очка в сезоне.

    Домашний тур

    1-й тур чемпионата Германии можно назвать домашним. В 9-ти парах — 6 команд одержали победы при собственных болельщиках. «Байер», к примеру дома добился успеха в поединке с «Лейпцигом» (3:2), а «Унион» переиграл «Майнц 05» (4:1). Ну а «Штутгарт» разгромил «Бохум» (5:0).

    Новички Бундеслиги потерпели фиаско в стартовом туре немецкого первенства. «Дармштадт 98» в гостях проиграл «Айнтрахту» (0:1), а «Хайденхайм» не смог набрать очки в поединке против «Вольфсбурга» (0:2).

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    • В первом туре была зафиксирована одна ничья: «Аугсбург» и «Боруссия» из Гладбаха назабивали друг другу 8 голов (4:4). На выезде три очка смог набрать «Фрайбург» и это после победы над «Хоффенхаймом» (2:1).

    Новый тур

    С 25-го по 27-е августа в немецкой Бундеслиге пройдут матчи 2-го тура.

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    Чемпион «Бавария» примет «Аугсбург», вице-чемпион «Боруссия» отправится в гости к «Бохуму».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Дебютанты чемпионата Германии попытаются набрать первые очки в сезоне: «Хайденхайм» дома сыграет против «Хоффенхайма», а «Дармштадт 98» в игре с «Унионом».

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