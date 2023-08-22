Дзагоев в 18 лет побоялся переходить в «Челси»

Экс-полузащитники сборной Россииобъяснил, почему не перешел в один из клубов европейских топ-чемпионатов.

«Звонил Жирков и говорил, что Роман Аркадьевич (Абрамович) попросил его поговорить со мной, чтобы я перешёл в "Челси". Тренируюсь с основой и играю за дубль.

Но, во‑первых, мне было 18 лет. Молодой, не был готов, боялся. Я не боялся выходить на поле с такими командами, тренироваться и играть не боялся вообще ни разу. В 18 лет играл против "Манчестер Юнайтед" и никого не стеснялся. Но я боялся переезда и незнания языка. Был молод.

На следующий год был вариант перейти в "Штутгарт". Тогда ещё тоже не был готов. А вот когда был готов, после чемпионата Европы, в 22 года, конкретного предложения не было. Скорее всего, на тот момент не было хорошего агента рядом. Так сложилось.

Из ЦСКА ни разу не позвонили и не сказали — вот, мол, на тебя есть предложение. Слухов много было, но говорю как есть», — приводит слова Дзагоева «Матч ТВ».

Напомним, что Дзагоев выступал за «Рубин» и ЦСКА. В сезоне 2022/2023 полузащитник выступал за казанскую команду в Первой лиге, сыграл 20 матчей и забил 3 гола.