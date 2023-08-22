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    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
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    Дзагоев в 18 лет побоялся переходить в «Челси»

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    Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев объяснил, почему не перешел в один из клубов европейских топ-чемпионатов.

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    «Звонил Жирков и говорил, что Роман Аркадьевич (Абрамович) попросил его поговорить со мной, чтобы я перешёл в "Челси". Тренируюсь с основой и играю за дубль.

    Но, во‑первых, мне было 18 лет. Молодой, не был готов, боялся. Я не боялся выходить на поле с такими командами, тренироваться и играть не боялся вообще ни разу. В 18 лет играл против "Манчестер Юнайтед" и никого не стеснялся. Но я боялся переезда и незнания языка. Был молод.

    На следующий год был вариант перейти в "Штутгарт". Тогда ещё тоже не был готов. А вот когда был готов, после чемпионата Европы, в 22 года, конкретного предложения не было. Скорее всего, на тот момент не было хорошего агента рядом. Так сложилось.

    Из ЦСКА ни разу не позвонили и не сказали — вот, мол, на тебя есть предложение. Слухов много было, но говорю как есть», — приводит слова Дзагоева «Матч ТВ».

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    • Напомним, что Дзагоев выступал за «Рубин» и ЦСКА. В сезоне 2022/2023 полузащитник выступал за казанскую команду в Первой лиге, сыграл 20 матчей и забил 3 гола.

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