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    «Жирона» с Цыганковым и Довбиком разгромила «Хетафе»

    «Жирона» — «Хетафе»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 2-го тура чемпионата Испании по футболу «Жирона» на своем поле крупно обыграла «Хетафе» — 3:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе хозяев забитыми голами отметились Янхель Эррера (12-я минута) и Кристиан Стуани, который оформил дубль на 56-й и 65-й минутах.

    За «Жирону» сыграли украинские легионеры — Виктор Цыганков провел на поле 90 минут, а новичок Артем Довбик вышел на замену на 72-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Хетафе 3:0
    Голы: 1:0 Янхель Эррера (12'), 2:0 Кристиан Стуани (55'), 3:0 Кристиан Стуани (65') Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес (Бернардо Эспиноса, 90'), Давид Лопес, Дейли Блинд, Мигель Гутьеррес, Алейш Гарсия, Savio (Валери Фернандес, 72'), Янхель Эррера (Silvi Clua, 90'), Иван Мартин (Pablo Torre, 85'), Виктор Цыганков, Кристиан Стуани (Артем Довбик, 72') Хетафе: Хуанми Латаса, Борха Майораль (Choco Lozano, 60'), Карлос Аленья (Santi Garcia, 67'), Неманья Максимович, Даконам Ортега Дьене, Дамиан Суарес (Горка Ривера, 89'), Gaston Alvarez, Стефан Митрович (Порту Кристиан, 60'), Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас, Давид Сория Предупреждения: Хуанми Латаса (7'), Борха Майораль (28'), Стефан Митрович (29'), Pepe Bordalas (30'), Пауло Гассанига (45 + 3'), Даконам Ортега Дьене (50'), Иван Мартин (62'), Домингуш Дуарте (90 + 4')

    «Жирона» набрала 4 очка после двух туров и поднялась на третью строчку таблицы Ла лиги. У «Хетафе» — 1 очко и 16-я строчка.

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