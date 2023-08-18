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    Семак отреагировал на неудачный старт «Зенита» в РПЛ

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу плохого старта команды в чемпионате России-2023/24.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Ситуации разные были. Мы и в прошлом году тоже стартовали не так хорошо, как хотелось бы. Это футбол и прежде всего — результат. Результат мог быть другой. Обидные потери очков в концовках матчах. На сегодняшний день ничего страшного нет. Понятно, что мы хотим выигрывать больше и подниматься в турнирной таблице выше. Критичного на сегодняшний день ничего нет. Готовимся к "Спартаку" — непростому, сложному сопернику. Я думаю ЦСКА, "Спартак", "Зенит" — это команды, которые добились наибольших результату в российской футбольной истории, матчи с их участием вызывают дополнительный ажиотаж», — цитирует Семака «Чемпионат».

    В ближайшем матче РПЛ питерский клуб 20 августа сыграет со «Спартаком».

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