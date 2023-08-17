ЦСКА и «Бешикташ» согласовали трансфер Зайнутдинова

полностью договорились о трансфере сообщает «Чемпионат».

Источник утверждает, что клубы утрясли все финансовые детали сделки, а Зайнутдинов после тренировки в четверг попрощался с партнерами по ЦСКА.

В случае переезда в Турцию Зайнутдинов сможет выступать за «Бешикташ», не занимая место легионера, потому что он гражданин Казахстана. Федерация футбола Турции с нового сезона наделила футболистов тюркской национальности тем же статусом, что имеют местные игроки.

Transfermarkt оценивает стоимость Бахтиера в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Зайнутдинов вошел в список из десяти трансферных целей стамбульского клуба.