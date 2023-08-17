«Арсенал» намерен продлить контракт с Эдегором

Полузащитникведет переговоры с руководством «Арсенала» о новом контракте, утверждает Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб намерен в ближайшие недели оформить сделку, которая является приоритетной для «Арсенала». Сам хавбек заинтересован в том, что продолжить играть за команду.

Полузащитник выступает за «Арсенал» с 2021 года, его контракт с «канонирами» рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне Эдегор провел за английский клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал восемь ассистов. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.