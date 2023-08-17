начнут матч в 21:00 в квалификационном раунде ЛЕ, 17.08.2023.

Последний матч между собой: Славия П — Днепр-1 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Днепр-1» — «Славия П» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Славия П»).

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