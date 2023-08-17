«Днепр-1»
В первом поединке украинцы уступили сопернику со счетом 0:3. Естественно, в подобных случаях отыграться будет крайне сложно.
«Днепр-1» неплохо стартовал в чемпионате Украины. В двух стартовых поединках команда Александра Кучера набрала 4 очка.
В предыдущем туре своего чемпионата команда добыла один зачетный балл. В битве с «Минаем» победителя не было (1:1).
Вот только пока никак не удается оправиться от потери Артема Довбика. Лидер атак днепрян уже забивает в составе испанской «Жироны».
Наверняка украинцы постараются, как минимум, хлопнуть дверью напоследок. «Днепр-1» явно будет активно атаковать.
«Славия» Прага
«Славия» Прага блестяще стартовала в своем чемпионате. В 4 матчах команда смогла добыть 12 очков при разнице мячей 8:2.
По составу команда выглядит весьма симпатично. Пражане вполне способны ярко сверкнуть в нынешнем еврокубковом сезоне.
Победа в первой встрече фактически открывает перед чехами дорогу в следующий раунд. Впрочем, пражане не собираются расслабляться.
Чехи по уровню игры смотрятся монолитнее соперника. К тому же «Славия» Прага в своем последнем поединке минимально обыграла «Младу» Болеслав.
Нет сомнений, что в этом матче гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Тем паче, не стоит забывать об очках в копилку страны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Славии» Прага предлагают — 1.71.
На викторию «Днепра-1» дают — 4.63, ничья оценена — в 3.90.
Чехи являются опытными еврокубковыми бойцами, плюс
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.23.