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    Одни забьют, другие — нет?!

    «Днепр-1» — «Славия» Прага. Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 17 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Днепр-1» — «Славия» Прага
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    Александр Пихаленок
    «Днепр-1» сыграет на своем поле со «Славией» Прага в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 17 августа, начало — в 21:00 мск. «Днепр-1» — «Славия» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 17 Августа 2023 года
    Днепр-1
  • Днепр
    •  Днепр-1 21:00 Славия П Славия П
  • Прага
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    «Днепр-1»

    В первом поединке украинцы уступили сопернику со счетом 0:3. Естественно, в подобных случаях отыграться будет крайне сложно.

    «Днепр-1» неплохо стартовал в чемпионате Украины. В двух стартовых поединках команда Александра Кучера набрала 4 очка.

    В предыдущем туре своего чемпионата команда добыла один зачетный балл. В битве с «Минаем» победителя не было (1:1).

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    Вот только пока никак не удается оправиться от потери Артема Довбика. Лидер атак днепрян уже забивает в составе испанской «Жироны».

    Наверняка украинцы постараются, как минимум, хлопнуть дверью напоследок. «Днепр-1» явно будет активно атаковать.

    «Славия» Прага

    «Славия» Прага блестяще стартовала в своем чемпионате. В 4 матчах команда смогла добыть 12 очков при разнице мячей 8:2.

    По составу команда выглядит весьма симпатично. Пражане вполне способны ярко сверкнуть в нынешнем еврокубковом сезоне.

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    • Победа в первой встрече фактически открывает перед чехами дорогу в следующий раунд. Впрочем, пражане не собираются расслабляться.

    Чехи по уровню игры смотрятся монолитнее соперника. К тому же «Славия» Прага в своем последнем поединке минимально обыграла «Младу» Болеслав.

    Нет сомнений, что в этом матче гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Тем паче, не стоит забывать об очках в копилку страны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Славии» Прага предлагают — 1.71.

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    На викторию «Днепра-1» дают — 4.63, ничья оценена — в 3.90.

    Чехи являются опытными еврокубковыми бойцами, плюс надежно действуют в обороне.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.23.

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    «Днепр-1» — «Славия» Прага: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на футбол. Одни забьют, другие — нет?!
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