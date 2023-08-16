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    Манчестер Сити — Севилья: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.08.2023 в 22:00 начнется матч в Суперкубке Европы Манчестер Сити — Севилья

    Футбол Суперкубок УЕФА Манчестер Сити Севилья
    Манчестер Сити и Севилья начнут матч в 22:00 в Суперкубке Европы, 16.08.2023.

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    Последний матч между собой: Манчестер Сити — Севилья 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья». Коэффициент ставки — 1.92.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Манчестер Сити»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Севилья.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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