В среду, 16 августа, на старте сезона АПЛ-2023/24 «Манчестер Сити» сыграет против «Севильи» в Пирее (Греция). Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Манчестер Сити» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» великолепно провел минувший сезон, выиграв требл. Коллектив в чемпионате Англии выиграл конкуренцию у «Арсенала» на финише турнира и положил в копилку еще и Кубок страны.

На международной арене подопечные Хосепа Гвардиолы наконец-то завоевали трофей Лиги чемпионов, обыграв в финальном поединке с минимальным счетом 1:0 «Интер», что и позволило сыграть в Суперкубке УЕФА.

Нынешний сезон начался для «Манчестер Сити» поражением по пенальти от «Арсенала» (1:1) в Суперкубке Англии. В первом туре АПЛ «Горожане» разгромили на выезде «Бернли» (3:0).

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В двух из трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел поражения, поэтому с такой формой у соперника все же остаются шансы на успех.

«Севилья»

Команда провела противоречивый минувший сезон. В Примере севильцы финишировали лишь на 12 месте, зато привычно выиграли Лигу Европы.

Андалузцы начали сезон в чемпионате Испании домашним матчем против «Валенсии». В нем «Севилья» не смогла набрать очки и потерпела поражение со счетом 1:2.

Этим летом команда провела пять контрольных встреч и вначале немножко провалилась, проиграв два матча с общим счетом 2:5. Ближе к началу Примеры «Севилья» активизировалась, проведя 3 интересных матча.

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при трех победах и одной ничьей, так что его форма уж точно не лучше, чем у соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,34. Успех «Севильи» оценивается в 8,70, ничья — в 5,15.

В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,92.

Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1,97, ведь хозяева выиграли три из пяти последних матчей, и в них было забито больше 2,5 голов.