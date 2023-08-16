«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» великолепно провел минувший сезон, выиграв требл. Коллектив в чемпионате Англии выиграл конкуренцию у «Арсенала» на финише турнира и положил в копилку еще и Кубок страны.
На международной арене подопечные Хосепа Гвардиолы наконец-то завоевали трофей Лиги чемпионов, обыграв в финальном поединке с минимальным счетом 1:0 «Интер», что и позволило сыграть в Суперкубке УЕФА.
Нынешний сезон начался для «Манчестер Сити» поражением по пенальти от «Арсенала» (1:1) в Суперкубке Англии. В первом туре АПЛ «Горожане» разгромили на выезде «Бернли» (3:0).
В двух из трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел поражения, поэтому с такой формой у соперника все же остаются шансы на успех.
«Севилья»
Команда провела противоречивый минувший сезон. В Примере севильцы финишировали лишь на 12 месте, зато привычно выиграли Лигу Европы.
Андалузцы начали сезон в чемпионате Испании домашним матчем против «Валенсии». В нем «Севилья» не смогла набрать очки и потерпела поражение со счетом 1:2.
Этим летом команда провела пять контрольных встреч и вначале немножко провалилась, проиграв два матча с общим счетом 2:5. Ближе к началу Примеры «Севилья» активизировалась, проведя 3 интересных матча.
В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при трех победах и одной ничьей, так что его форма уж точно не лучше, чем у соперника.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,34. Успех «Севильи» оценивается в 8,70, ничья — в 5,15.
В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,92.
Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1,97, ведь хозяева выиграли три из пяти последних матчей, и в них было забито больше 2,5 голов.