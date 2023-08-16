ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагГод Эрика тен Хага в «МЮ»: тяжелые тренировки, никаких уступок и погоня за «Сити» Килиан МбаппеСамый могущественный игрок в мире. Мбаппе заставил ПСЖ и «Реал» плясать под свою дудку Людмила Самсонова и Джессика ПегулаСамсонова стала первой ракеткой России, Синнер взял крупнейший титул в карьере, а Алькарас и Медведев разочаровали
  • 00:37
    • «Атлетико» одержал победу над «Гранадой» в матче первого тура Примеры
  • 23:58
    • Гол Варана обеспечил «Манчестер Юнайтед» победу в матче с «Вулверхэмптоном»
  • 00:10
    • Самолет, дом с прислугой и пол миллиона евро за пост — условия Неймара в Саудовской Аравии
  • 21:31
    • «Пари НН» всухую обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
  • 21:16
    • Родион Амиров умер в возрасте 21 года
  • 20:53
    • Официально: Кайседо стал игроком «Челси»
  • 20:32
    • Хет-трик Малкома помог «Аль-Хилялю» победить «Абху» в матче саудовской Про-лиги
    Все новости спорта

    Помешает ли «Севилья» успеху «Сити» в Суперкубке УЕФА?

    «Манчестер Сити» — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, Суперкубок УЕФА, 16 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперкубок УЕФА Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Севилью Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Севилья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сити» — фаворит матча
    В среду, 16 августа, на старте сезона АПЛ-2023/24 «Манчестер Сити» сыграет против «Севильи» в Пирее (Греция). Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Манчестер Сити» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Суперкубок Европы 16 Августа 2023 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 Севилья Севилья
  • Севилья
    •

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» великолепно провел минувший сезон, выиграв требл. Коллектив в чемпионате Англии выиграл конкуренцию у «Арсенала» на финише турнира и положил в копилку еще и Кубок страны.

    На международной арене подопечные Хосепа Гвардиолы наконец-то завоевали трофей Лиги чемпионов, обыграв в финальном поединке с минимальным счетом 1:0 «Интер», что и позволило сыграть в Суперкубке УЕФА.

    Нынешний сезон начался для «Манчестер Сити» поражением по пенальти от «Арсенала» (1:1) в Суперкубке Англии. В первом туре АПЛ «Горожане» разгромили на выезде «Бернли» (3:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    В двух из трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел поражения, поэтому с такой формой у соперника все же остаются шансы на успех.

    «Севилья»

    Команда провела противоречивый минувший сезон. В Примере севильцы финишировали лишь на 12 месте, зато привычно выиграли Лигу Европы.

    Андалузцы начали сезон в чемпионате Испании домашним матчем против «Валенсии». В нем «Севилья» не смогла набрать очки и потерпела поражение со счетом 1:2.

  • Что смотреть в августе: «Ливерпуль» против «Челси», дебют Кейна в «Баварии», встреча ПСЖ и «Ланса»
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в августе
  • 11/08/2023

    • Этим летом команда провела пять контрольных встреч и вначале немножко провалилась, проиграв два матча с общим счетом 2:5. Ближе к началу Примеры «Севилья» активизировалась, проведя 3 интересных матча.

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при трех победах и одной ничьей, так что его форма уж точно не лучше, чем у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,34. Успех «Севильи» оценивается в 8,70, ничья — в 5,15.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,92.

    Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1,97, ведь хозяева выиграли три из пяти последних матчей, и в них было забито больше 2,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Испания (жен) — Швеция (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Насаф — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мольде — Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Спарта — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Слован Братислава
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Арис — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Галатасарай — Олимпия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.46
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бачка-Топола — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Штурм — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Серветт — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Марсель — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Палмейрас — Крузейро
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Сити» — «Севилья»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.08.2023. Прогнозы на футбол. Помешает ли «Севилья» успеху «Сити» в Суперкубке УЕФА?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры