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    Деменко не считает Кассьерру лидером «Зенита» после ухода Малкома

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    Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о победе сине-бело-голубых над «Факелом» (2:0) в РПЛ.

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    «Разгрома я не ждал в этом матче. "Зенит" сейчас находится в непривычном для себя и для зрителей положении. Все-таки все привыкли видеть команду на первых местах. Что касается "Факела", то вряд ли они могли что-то преподнести. Разница в классе все же очевидна. Думаю, что связка Кассьерра — Сергеев будет основной у питерцев на этот сезон. Кассьерра вообще очень удачно начал сезон. Сергеев был игроком запаса, но сейчас Семак пробует его как игрока старта.

    Кассьерру я бы не стал прям называть лидером команды после ухода Малкома. Малком все-таки индивидуально сильнее. Кассьерра сейчас забивает нужные голы, а это очень важно именно для нападающего. А лидером может стать тот же Клаудиньо», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

    После 4 туров РПЛ «Зенит» набрал 7 очков и идет на 5-й строчке в турнирной таблице.

    В прошлом сезоне питерский клуб пять раз подряд выиграл РПЛ.

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