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    «Реал Сосьедад» не удержал победу над «Жироной»

    «Реал Сосьедад» — «Жирона»: счет матча 1:1, обор голов

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    В поединке 2-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Жироной». Матч закончился со счетом 1:1.

    Микель Оярсабаль
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    Микель Оярсабаль

    Уже на 5-й минуте хозяева вышли вперед. Голом отметился Такефуса Кубо.

    Во втором тайме у гостей сыграл украинский дуэт. Виктор Циганков отдал на Артема Довбыка, который и сравнял счет.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Жирона 1:1
    Голы: 1:0 Такэфуса Кубо (5'), 1:1 Артем Довбик (73') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Амари Траоре (Алекс Солас, 74'), Игор Субельдия, Робен Ле Норман, Айэн Муньос, Беньят Туррьентес (Хон Андер Оласагасти, 80'), Мартин Субименди, Брайс Мендес, Микель Оярсабаль (Садик Умар, 74'), Карлос Фернандес (Андер Барренечеа, 59'), Такефуса Кубо Жирона: Кристиан Стуани (Артем Довбик, 64'), Виктор Цыганков, Savio (Валери Фернандес, 64'), Алейш Гарсия, Янхель Эррера (Иван Мартин, 86'), Ян Коуту (Пабло Торре Карраль, 64'), Мигель Гутьеррес, Дейли Блинд, Давид Лопес, Арнау Мартинес (Бернардо Эспиноса, 90'), Пауло Гассанига Предупреждения: Арнау Мартинес (9'), Робен Ле Норман (45 + 3'), Кристиан Стуани (45 + 3'), Мигель Гутьеррес (79'), Хон Андер Оласагасти (86'), Давид Лопес (90 + 1'), Пауло Гассанига (90 + 3')

    «Реал Сосьедад» во втором туре чемпионата Испании примет «Сельту» (19 августа), а «Жирона» дома сыграет с «Хетафе» (20 августа).

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