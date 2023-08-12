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    Черноморец — Арсенал Тула: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.08.2023 в 19:30 начнется матч в очередном туре ФНЛ Черноморец — Арсенал Тула

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    Черноморец и Арсенал Тула начнут матч в 19:30 в очередном туре ФНЛ, 12.08.2023.

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    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Черноморец» — «Арсенал Тула». Коэффициент ставки — 3.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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