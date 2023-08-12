«Черноморец» Нв
Новичок первого дивизиона стартовал относительно неплохо. В четырех первых турах команда Константина Зырянова не проиграла ни разу.
Правда, и с победами не складывается. Ничейный синдром «моряков» очень напоминает подобный старт, который как-то выдало армавирское «Торпедо» Валерия Карпина.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Черноморец» Нв на выезде не дал себя обыграть «Нефтехимику» (1:1).
До того «моряки» удачно съездили еще в столицу. Ничья с «Торпедо» (1:1) вполне может считаться подвигом для команды Зырянова.
Нет сомнений, что хозяева будут максимально активными в атаке. Команде срочно нужно начинать побеждать.
«Арсенал» Тула
Эта команда неудачно стартовала в первенстве. «Арсенал» Тула набрал лишь 5и очков в 4 матчах, забив при этом лишь 3 мяча.
Туляки переживают явный и продолжительный кризис. Проблемы в клубе огромные, да и состав по именам стал куда слабее.
В предыдущем туре «Арсенал» Тула наконец-то победил. Правда, одолеть удалось слабый нынче «Енисей» (2:0).
До того туляки потерпели разгромное поражение от «Акрона» (1:5). И уж совсем понятно, что «канонирам» вряд ли светит борьба за повышение в классе.
Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать активно в атаке. «Канониры» потенциально сильнее соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 2.16.
На викторию «Черноморца» Нв дают — 3.27, ничья оценена — в 3.32.
Обе команды стартовали не столь успешно, и
Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.02.