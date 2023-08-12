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    «Моряки» и «канониры» огорчат друг друга после перерыва

    «Черноморец» Нв — «Арсенал» Тула. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Первая лига, 12 августа 2023 года

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    «Арсенал» Тула
    «Черноморец» Нв сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 августа, начало — в 19:30 мск. «Черноморец» Нв — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Августа 2023 года
    Черноморец
  • Новороссийск
    •  Черноморец 19:30 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
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    «Черноморец» Нв

    Новичок первого дивизиона стартовал относительно неплохо. В четырех первых турах команда Константина Зырянова не проиграла ни разу.

    Правда, и с победами не складывается. Ничейный синдром «моряков» очень напоминает подобный старт, который как-то выдало армавирское «Торпедо» Валерия Карпина.

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Черноморец» Нв на выезде не дал себя обыграть «Нефтехимику» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    До того «моряки» удачно съездили еще в столицу. Ничья с «Торпедо» (1:1) вполне может считаться подвигом для команды Зырянова.

    Нет сомнений, что хозяева будут максимально активными в атаке. Команде срочно нужно начинать побеждать.

    «Арсенал» Тула

    Эта команда неудачно стартовала в первенстве. «Арсенал» Тула набрал лишь 5и очков в 4 матчах, забив при этом лишь 3 мяча.

    Туляки переживают явный и продолжительный кризис. Проблемы в клубе огромные, да и состав по именам стал куда слабее.

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  • 09/08/2023

    • В предыдущем туре «Арсенал» Тула наконец-то победил. Правда, одолеть удалось слабый нынче «Енисей» (2:0).

    До того туляки потерпели разгромное поражение от «Акрона» (1:5). И уж совсем понятно, что «канонирам» вряд ли светит борьба за повышение в классе.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать активно в атаке. «Канониры» потенциально сильнее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 2.16.

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    На викторию «Черноморца» Нв дают — 3.27, ничья оценена — в 3.32.

    Обе команды стартовали не столь успешно, и уж точно постараются улучшить свои атакующие показатели.

    Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.02.

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    «Черноморец» Нв — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на футбол. «Моряки» и «канониры» огорчат друг друга после перерыва
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