«Черноморец» Нв сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 августа, начало — в 19:30 мск. «Черноморец» Нв — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Черноморец» Нв

Новичок первого дивизиона стартовал относительно неплохо. В четырех первых турах команда Константина Зырянова не проиграла ни разу.

Правда, и с победами не складывается. Ничейный синдром «моряков» очень напоминает подобный старт, который как-то выдало армавирское «Торпедо» Валерия Карпина.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Черноморец» Нв на выезде не дал себя обыграть «Нефтехимику» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

До того «моряки» удачно съездили еще в столицу. Ничья с «Торпедо» (1:1) вполне может считаться подвигом для команды Зырянова.

Нет сомнений, что хозяева будут максимально активными в атаке. Команде срочно нужно начинать побеждать.

«Арсенал» Тула

Эта команда неудачно стартовала в первенстве. «Арсенал» Тула набрал лишь 5и очков в 4 матчах, забив при этом лишь 3 мяча.

Туляки переживают явный и продолжительный кризис. Проблемы в клубе огромные, да и состав по именам стал куда слабее.

В предыдущем туре «Арсенал» Тула наконец-то победил. Правда, одолеть удалось слабый нынче «Енисей» (2:0).

До того туляки потерпели разгромное поражение от «Акрона» (1:5). И уж совсем понятно, что «канонирам» вряд ли светит борьба за повышение в классе.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать активно в атаке. «Канониры» потенциально сильнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 2.16.

На викторию «Черноморца» Нв дают — 3.27, ничья оценена — в 3.32.

Обе команды стартовали не столь успешно, и уж точно постараются улучшить свои атакующие показатели .

Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.02.