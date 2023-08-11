Тренер «Тоттенхэма»: Переход Кейна в «Баварию» неизбежен

Главный тренер «Тоттенхэма»подтвердил, чтоперейдет в

Сообщалось, что Кейн уже согласовал с «Баварией» четырехлетний контракт.

Также ранее стало известно, что «Бавария» заплатит за 30-летнего англичанина 100 миллионов евро. Еще 20 миллионов лондонский клуб должен был получить в виде бонусов.

«Похоже, все идет к тому, что Кейн окажется в "Баварии". По моим данным, сделка неизбежна.

Мы готовимся к матчу с "Брентфордом" без Гарри.

Но могу сказать, что мы были к этому готовы. Это не меняет кардинально моих планов», — приводит слова австралийского специалиста известный журналист Фабрицио Романо.