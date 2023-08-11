«Тоттенхэм» в последний момент изменил условия сделки по Кейну. Переход Гарри в «Баварию» на грани срыва

Переход Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию» может сорваться, несмотря на то, что накануне клубы договорились о трансфере.

Ранее стало известно, что «Бавария» заплатит за 30-летнего англичанина 100 миллионов евро. Еще 20 миллионов лондонский клуб должен был получить в виде бонусов.

По информации Sky Sports, в пятницу утром председатель правления «Тоттенхэма» Дэниэл Леви решил изменить условия сделки.

Теперь Леви настаивает на том, чтобы «Бавария» сразу заплатила 110 миллионов фунтов, утверждает Independent.

В связи с этим «Тоттенхэм» также сказал Кейну не лететь в Мюнхен. Гарри должен был отправиться в Германию в пятницу утром, но вместо этого находится у себя дома в ожидании дальнейших распоряжений клуба.

Напомним, Кейн уже согласовал с «Баварией» четырехлетний контракт.