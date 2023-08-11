Источник: Кейн согласовал 4-летний контракт с «Баварией»

«Тоттенхэм» согласился отпустить нападающегов «Баварию», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, «шпоры» получат за форварда 100 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и еще 20 миллионов бонусами. Ожидается, что 30-летний англичанин подпишет с мюнхенским клубом 4-летний контракт.

Ранее появилась информация, что 11 августа, он прилетит в Мюнхен, чтобы пройти медобследование перед оформлением трансфера.

Контракт Кейна с лондонцами рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне футболист, являющийся воспитанником «Тоттенхэма», забил 32 мяча и отдал пять результативных передач в 49 матчах во всех турнирах.