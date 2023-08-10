Источник: «Тоттенхэм» и «Бавария» согласовали трансфер Кейна

договорилась со переходе нападающего

По информации The Athletic, руководство «Тоттенхэма» приняло предложение мюнхенского клуба.

«Бавария» согласилась заплатить за 30-летнего футболиста больше 100 миллионов евро.

Теперь все зависит от решения Кейна, который, по данным источника, еще совсем недавно склонялся к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме».

Журналист Флориан Плеттенберг тоже подтвердил, что клубы договорились между собой.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатит за Кейна 120 миллионов евро с учетом бонусов, но при этом значительная часть этой суммы будет фиксированной.

В прошлом сезоне Кейн забил 30 мячей в 38 матчах английской Премьер-лиги.