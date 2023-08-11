ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарМеньше команд — острее борьба. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
  • 14:21
    • Кайседо сообщил «Ливерпулю», что хочет перейти в «Челси»
  • 14:02
    • «Барселона» привлекла 120 млн евро для покупки новых игроков
    Все новости спорта

    Дзюба назвал самого талантливого футболиста «Локомотива»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Артём Дзюба Локомотив РПЛ Футбол России
    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился мнением о партнерах по команде.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «У кого в команде самый сильный удар? По ощущениям, наверное, у Рифата Жемалетдинова. Ну и у (Даниила) Худякова, кстати, тоже очень сильный удар.

    Самый быстрый и резкий в команде — сейчас, думаю, Илья Самошников. Ну, я или Самошников (смеется). Но он все же чуть‑чуть побыстрее. Ну да. Но надо пробежаться с ним метров 30–50 (улыбается).

    Самый жесткий, наверное, (Дмитрий) Баринов. Любит все эти столкновения. (Егор) Погостнов, (Евгений) Морозов тоже любители. На мячик им все равно. Если они голеностоп чужой видят, то у них сразу взгляд загорается.

    Самый взрывной, пожалуй, (Наир) Тикнизян. Может просто так завизжать, начать психовать. И тут же успокоиться.

  • Галактионов рассказал о проблемах со здоровьем у Дзюбы
  • Читайте по теме

    • Кто самый перспективный? Если по возрасту взять, то (Сергей) Пиняев, конечно. (Вадим) Раков и (Михаил) Щетинин — очень талантливые ребята. Но если по таланту, то мне кажется, что самый такой — (Максим) Глушенков», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «железнодорожников».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Локомотив» — «Крылья Советов»

    «Локомотив» в четвертом туре РПЛ сыграет на своем поле против самарских «Крыльев Советов». Матч пройдет 12 августа, начало — в 15:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды забьют много голов?
  • «Урал» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Ман Сити» 12-й раз подряд обыграет «Бернли»
  • «Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Помогут ли «Ницце» ее усиления?
  • «Ницца» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ницца — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Де Минор — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры