Дзюба назвал самого талантливого футболиста «Локомотива»

Нападающий «Локомотива»поделился мнением о партнерах по команде.

«У кого в команде самый сильный удар? По ощущениям, наверное, у Рифата Жемалетдинова. Ну и у (Даниила) Худякова, кстати, тоже очень сильный удар.

Самый быстрый и резкий в команде — сейчас, думаю, Илья Самошников. Ну, я или Самошников (смеется). Но он все же чуть‑чуть побыстрее. Ну да. Но надо пробежаться с ним метров 30–50 (улыбается).

Самый жесткий, наверное, (Дмитрий) Баринов. Любит все эти столкновения. (Егор) Погостнов, (Евгений) Морозов тоже любители. На мячик им все равно. Если они голеностоп чужой видят, то у них сразу взгляд загорается.

Самый взрывной, пожалуй, (Наир) Тикнизян. Может просто так завизжать, начать психовать. И тут же успокоиться.

Кто самый перспективный? Если по возрасту взять, то (Сергей) Пиняев, конечно. (Вадим) Раков и (Михаил) Щетинин — очень талантливые ребята. Но если по таланту, то мне кажется, что самый такой — (Максим) Глушенков», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «железнодорожников».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Локомотив» — «Крылья Советов»

«Локомотив» в четвертом туре РПЛ сыграет на своем поле против самарских «Крыльев Советов». Матч пройдет 12 августа, начало — в 15:00 мск.