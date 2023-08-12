«Локомотив»
«Железнодорожники» стартовали в новом сезоне неоднозначно. Сначала они не смогли выявить победителя в поединке с казанским «Рубином» (2:2), затем смогли сломить сопротивление воронежского «Факела» (4:1), а затем разгромно уступили ЦСКА (1:4).
На данный момент в активе команды из столицы России четыре пункта после трех туров. Московская команда занимает девятое место в турнирной таблице. Вся борьба впереди и думается, что «красно-зеленые» смогут побороться за высокие места.
Коэффициенты матча Локомотив — Крылья Советов
Зато в Кубке России, столичная команда взяла старт крайне удачно. Коллектив из Москвы сначала в родных стенах смог переиграть екатеринбургский «Урал» (2:1), а потом на выезде взял верх над «Рубином» (1:0).
«Локомотив» будет однозначным фаворитом данного противостояния. По идее, подопечные Михаила Галактионова должны побеждать и приближаться к лидерам.
«Крылья Советов»
Результаты самарцев на старте сезона РПЛ можно назвать удачными. Сначала «Крылья Советов» на выезде одолели грозненский «Ахмат» (2:1), потом в гостевом матче сыграли вничью с московским «Динамо» (3:3), а затем разбили «Ростов» (5:1).
На данный момент команда из Самары занимает третье место с семью очками в активе. Они забили десять мячей, а пропустили только пять. Самарский коллектив является самым забивным в этом сезоне.
Подопечные Игоря Осинькина неудачно стартовали в Кубке России, уступив в первом туре калининградской «Балтике» со счетом 2:3, а во втором проиграв питерскому «Зениту» с результатом. Они идут третьими в своей группе.
«Крылья Советов» можно назвать открытием старта сезона. Сможет ли самарская команда продолжить в том же, пока остается загадкой, но думается, что коллектив точно не будет внизу турнирной таблицы.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Локомотива» можно поставить за 1.95.
Ничью оценивают в 4.00, а победу «Крыльев Советов» — в 3.40.
Поставим на то, что «Локомотив» сможет добыть победу.
Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.