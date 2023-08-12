«Локомотив» встретится с «Крыльями Советов» в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 12 августа и начнется в 15:00 по мск. «Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

«Железнодорожники» стартовали в новом сезоне неоднозначно. Сначала они не смогли выявить победителя в поединке с казанским «Рубином» (2:2), затем смогли сломить сопротивление воронежского «Факела» (4:1), а затем разгромно уступили ЦСКА (1:4).

На данный момент в активе команды из столицы России четыре пункта после трех туров. Московская команда занимает девятое место в турнирной таблице. Вся борьба впереди и думается, что «красно-зеленые» смогут побороться за высокие места.

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Зато в Кубке России, столичная команда взяла старт крайне удачно. Коллектив из Москвы сначала в родных стенах смог переиграть екатеринбургский «Урал» (2:1), а потом на выезде взял верх над «Рубином» (1:0).

Все прогнозы на РПЛ

«Локомотив» будет однозначным фаворитом данного противостояния. По идее, подопечные Михаила Галактионова должны побеждать и приближаться к лидерам.

«Крылья Советов»

Результаты самарцев на старте сезона РПЛ можно назвать удачными. Сначала «Крылья Советов» на выезде одолели грозненский «Ахмат» (2:1), потом в гостевом матче сыграли вничью с московским «Динамо» (3:3), а затем разбили «Ростов» (5:1).

На данный момент команда из Самары занимает третье место с семью очками в активе. Они забили десять мячей, а пропустили только пять. Самарский коллектив является самым забивным в этом сезоне.

Подопечные Игоря Осинькина неудачно стартовали в Кубке России, уступив в первом туре калининградской «Балтике» со счетом 2:3, а во втором проиграв питерскому «Зениту» с результатом. Они идут третьими в своей группе.

«Крылья Советов» можно назвать открытием старта сезона. Сможет ли самарская команда продолжить в том же, пока остается загадкой, но думается, что коллектив точно не будет внизу турнирной таблицы.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Локомотива» можно поставить за 1.95.

Ничью оценивают в 4.00, а победу «Крыльев Советов» — в 3.40.

Поставим на то, что «Локомотив» сможет добыть победу.

Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.