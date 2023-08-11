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    Кайседо сообщил «Ливерпулю», что хочет перейти в «Челси»

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    Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо отказывается переходить в «Ливерпуль».

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    Ранее стало известно, что клубы уже согласовали условия сделки. «Мерсисайдцы» согласились выплатить за эквадорца 110 миллионов фунтов. Позже эту информацию подтвердил главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп.

    По данным известного журналиста Фабрицио Романо, Кайседо сообщил «Ливерпулю», что хочет перейти в «Челси».

    Отмечается, что 21-летний футболист договорился о контракте с «Челси» еще в конце мая. Мойсес не намерен отказываться от своих обещаний, данных руководству лондонского клуба.

    В ближайшее время «Челси» сделает предложение «Брайтону» по трансферу Кайседо.

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