«Бенфика» выиграла у «Порту» в матче Суперкубка Португалии

одержала победу надв Суперкубке Португалии со счетом 2:0.

На 61-й минуте счет открыл Анхель ди Мария, который летом вернулся в клуб спустя 13 лет. Через семь минут преимущество «орлов» удвоил Петар Муса.

В концовке встречи «Порту» остался в меньшинстве — красную карточку на 90+1-й минуте получил Пепе.

Футбол. Португалия. Суперкубок Бенфика — Порту 2:0 Голы: 1:0 Анхель Ди Мария (61'), 2:0 Петар Муса (68') Бенфика: Одиссеас Влаходимос, Александр Хартманн Бах, Антониу Силва, Николас Отаменди, Михайло Ристич (Давид Юрасек, 46'), Жоау Педру Гонсалвеш Невеш (Франциско Мачадо, 75'), Оркун Кёкчю (Флорентину Луиш, 70'), Анхель Ди Мария (Andreas Schjelderup, 90'), Фредрик Аурснес, Жоау Мариу (Петар Муса, 46'), Рафаэл Силва Порту: Дэнни Намасо Лоадер (Тони Мартинес, 65'), Мехди Тареми (Гонсалу Боржеш, 82'), Вендерсон Галено, Марко Груич (Жоау Мариу, 70'), Стефен Эустакиу (Ромариу, 65'), Отавио, Заиду Сануси (Fran Navarro, 82'), Иван Маркано, Пепе, Pepe Aquino Cossa, Диогу Кошта Предупреждения: Михайло Ристич (15'), Жоау Мариу (16'), Оркун Кёкчю (28'), Дэнни Намасо Лоадер (29'), Пепе (33'), Александр Хартманн Бах (43'), Pepe Aquino Cossa (45 + 1'), Жоау Педру Гонсалвеш Невеш (49'), Стефен Эустакиу (51'), Заиду Сануси (56'), Франциско Мачадо (84'), Одиссеас Влаходимос (87') Удаления: Пепе (90'), Sergio Conceicao (90 + 8')

«Бенфика» завоевала Суперкубок в девятый раз в истории, «Порту» становился обладателем этого трофея 24 раза.