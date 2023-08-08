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    Магуайр может перейти в «Эвертон»

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    «Эвертон» вступил в борьбу за защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра. Об этом сообщает Independent.

    Гарри Магуайр
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    Гарри Магуайр

    Стало известно, что боссы «Эвертона» следят за ситуацией с Магуайром. Дело в том, что «Вест Хэм» уже делал предложение о трансфере защитника, но получил отказ от боссов «МЮ».

    Боссы «ирисок» собираются учесть ошибки «Вест Хэма» и сделать предложение «красным дьяволам». Сам Магуайр не против перехода в другой клуб АПЛ, ведь там он наверняка получит больше игрового времени.

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    • В прошлом сезоне защитник провел 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и не отметился результативными действиями, заработав 4 желтые карточки.

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