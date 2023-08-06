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    «Балтика» обыграла «Факел» в матче РПЛ

    «Балтика» — «Факел»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 3-го тура РПЛ «Балтика» приняла «Факел». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1.

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    На старте встречи защитник гостей Василий Черов привез гол в свои ворота. До перерыва «Факел» смог отыграться усилиями Вячеслава Якимова, а автором ассиста выступил Черов.

    Победный мяч на свой счет записал нападающий Тамерлан Мусаев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Балтика — Факел 2:1
    Голы: 1:0 Василий Черов (8'), 1:1 Вячеслав Якимов (14'), 2:1 Тамерлан Мусаев (48') Балтика: Евгений Латышонок, Кирилл Маляров, Александр Жиров, Александр Пуцко, Никола Радмановац, Роберто Фернандес, Максим Кузьмин, Ян Казаев, Сергей Пряхин, Гедеон Гузина, Артур Галоян Факел: Александр Беленов, Сергей Брызгалов, Сергей Божин, Kudryashov F., Василий Черов, Андрей Мендель, Вячеслав Якимов, Motpan N., Ильнур Альшин, Markov E., Хызыр Аппаев Предупреждения: Сергей Брызгалов (34'), Сергей Божин (79'), Тамерлан Мусаев (81'), Ираклий Квеквескири (90+3'), (90+5')

    «Балтика» прервала серию из двух поражения и одержала первую победу в сезоне. «Факел» проиграл в третий раз подряд и замыкает список команд РПЛ.

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