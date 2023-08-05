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    Миранчук может оказаться в «Салернитане»

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    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может стать игроком «Салернитаны».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    По информации solosalerno.it, «Аталанта» предлагает клубу из Салерно денежную компенсацию и права на Миранчука в обмен на нападающего Булайе Диа.

    Клуб из Бергамо рассматривает Диа в качестве замены для Расмуса Хейлунна, который в ближайшие дни подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед».

  • «Торино» считает запросы «Аталанты» на трансфер Миранчука слишком завышенными
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    • В прошедшем сезоне сенегалец провел в чемпионате Италии 33 матча и забил 16 мячей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

    Миранчук в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Торино», который так и не сумел договориться с «Аталантой» о выкупе российского футболиста.

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