Миранчук может оказаться в «Салернитане»

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
По информации solosalerno.it, «Аталанта» предлагает клубу из Салерно денежную компенсацию и права на Миранчука в обмен на нападающего Булайе Диа.
Клуб из Бергамо рассматривает Диа в качестве замены для Расмуса Хейлунна, который в ближайшие дни подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед».
В прошедшем сезоне сенегалец провел в чемпионате Италии 33 матча и забил 16 мячей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Миранчук в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Торино», который так и не сумел договориться с «Аталантой» о выкупе российского футболиста.