Миранчук может оказаться в «Салернитане»

Полузащитник «Аталанты»может стать игроком

По информации solosalerno.it, «Аталанта» предлагает клубу из Салерно денежную компенсацию и права на Миранчука в обмен на нападающего Булайе Диа.

Клуб из Бергамо рассматривает Диа в качестве замены для Расмуса Хейлунна, который в ближайшие дни подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне сенегалец провел в чемпионате Италии 33 матча и забил 16 мячей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Миранчук в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Торино», который так и не сумел договориться с «Аталантой» о выкупе российского футболиста.