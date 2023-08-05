«Крылья Советов» — «Ростов»: счет матча 5:1, обзор голов

Уже на 4-й минуте встречи хозяева вышли вперед. Нападающий «Крыльев» Владимир Хубулов после отличного навеса головой переправил мяч в ворота.
Спустя всего 6 минут 18-летний форвард «Крыльев» Никита Салтыков получил передачу, подработал под левую ногу и точно пробил в нижний угол ворот — 2:0.
На 22-й минуте «Ростов» сумел сократить отставание до минимума благодаря голу форварда команды Николая Комличенко. Нападающий оказался в нужное время в нужном месте и легко отправил мяч в ворота.
На 35-й минуте все тот же Салтыков оказался у ворот соперника и забил гол, ударив с лету — 3:1.
Во втором тайме, на 73-й минуте форвард «Крыльев» Егор Карпицкий воспользовался ошибкой голкипера соперника и сделал счет разгромным.
На 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Ростова», а нападающий самарцев Роман Ежов уверенно реализовал с точки, установив окончательный счет — 5:1.
После этого матча «Крылья Советов» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. «Ростов» — на 5-й строчке (4 балла).