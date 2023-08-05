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    Дубль Салтыкова помог «Крыльям» разгромить «Ростов» в матче РПЛ

    «Крылья Советов» — «Ростов»: счет матча 5:1, обзор голов

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    «Крылья Советов» обыграл «Ростов» (5:1) в матче 3-го тура российской Премьер-лиги.

    Роман Ежов
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    Роман Ежов

    Уже на 4-й минуте встречи хозяева вышли вперед. Нападающий «Крыльев» Владимир Хубулов после отличного навеса головой переправил мяч в ворота.

    Спустя всего 6 минут 18-летний форвард «Крыльев» Никита Салтыков получил передачу, подработал под левую ногу и точно пробил в нижний угол ворот — 2:0.

    На 22-й минуте «Ростов» сумел сократить отставание до минимума благодаря голу форварда команды Николая Комличенко. Нападающий оказался в нужное время в нужном месте и легко отправил мяч в ворота.

    На 35-й минуте все тот же Салтыков оказался у ворот соперника и забил гол, ударив с лету — 3:1.

    Во втором тайме, на 73-й минуте форвард «Крыльев» Егор Карпицкий воспользовался ошибкой голкипера соперника и сделал счет разгромным.

    На 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Ростова», а нападающий самарцев Роман Ежов уверенно реализовал с точки, установив окончательный счет — 5:1.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Ростов 5:1
    Голы: 1:0 Владимир Хубулов (4'), 2:0 Никита Салтыков (10'), 2:1 Николай Комличенко (22'), 3:1 Никита Салтыков (35'), 4:1 Егор Карпицкий (73'), 5:1 Роман Ежов (пенальти) (90+7') Крылья Советов: Богдан Овсянников, Сергей Бабкин, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Роман Ежов, Фернандо Костанца, Бенхамин Гарре, Юрий Горшков, Владимир Хубулов, Никита Салтыков, Александр Солдатенков Ростов: Сергей Песьяков, Евгений Чернов, Данил Глебов, Алексей Ионов, Николай Комличенко, Виктор Мелёхин, Алексей Миронов, Данила Прохин, Кирилл Щетинин, Роман Тугарев, Илья Вахания Предупреждения: Николай Комличенко (34'), Алексей Миронов (40'), Мохаммад Мохеби (75'), Гленн Бейл (76'), Сергей Песьяков (90+5')

    После этого матча «Крылья Советов» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. «Ростов» — на 5-й строчке (4 балла).

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