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    Шеффилд Уэнсдей — Саутгемптон: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.08.2023 в 22:00 начнется матч в английском Чемпионшипе Шеффилд Уэнсдей — Саутгемптон

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Саутгемптон
    Шеффилд Уэнсдей и Саутгемптон начнут матч в 22:00 в английском Чемпионшипе, 04.08.2023.

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    Последний матч между собой: Саутгемптон — Шеффилд Уэнсдей 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шеффилд Уэнсдей»).

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