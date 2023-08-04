ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роб ФонтСэндхаген встретится с Фонтом, Андраде сразится с Суарес. Анонс кард UFC Nashville Усман ДембелеПродать и забыть. Беглец Дембеле — худший трансфер в истории «Барселоны» Мейсон МаунтМанчестерская «Семерка»: Маунт наследует номер Беста, Бекхэма и Роналду
  • 22:55
    • Касаткина разгромно проиграла Свитолиной во втором круге турнира в Вашингтоне
  • 23:32
    • «Галатасарай» минимально обыграл «Жальгирис» в ответном матче квалификации ЛЧ
  • 22:33
    • «Арсенал» в серии пенальти обыграл «Монако» в рамках товарищеского матча
  • 19:03
    • «Зенит» внес Вендела в заявку РПЛ
  • 18:25
    • Мирра Андреева: Менять гражданство не планирую
  • 17:29
    • Прохоркин покинул СКА
  • 16:50
    • «Бавария» одержала волевую победу над «Ливерпулем» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    «Святые» начнут сезон с победы?

    «Шеффилд Уэнсдей» — «Саутгемптон». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 4 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Саутгемптон Прогнозы на Шеффилд Уэнсдей
    Прогноз и ставки на «Шеффилд Уэнсдей» — «Саутгемптон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Саутгемптон»
    «Шеффилд Уэнсдей» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном» в рамках 1-го тура английского Чемпионшипа. Встреча пройдет 4 августа, начало — в 22:00 мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 04 Августа 2023 года
    Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Чемпионшип
    •  Шеффилд Уэнсдей 22:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •

    «Шеффилд Уэнсдей»

    Команда завоевала путевку в Чемпионшип через стыковые матчи. «Шеффилд» вел упорную борьбу за попадание во 2-ю по силе лигу Англии и по сути выгрыз себе место в турнирной таблице.

    После этого команда плодотворно готовилась к предстоящему сезону, сыграв целых 6 контрольных матчей, но результаты оставляют желать лучшего. За этот период команда проиграла 3 раза, дважды сыграла вничью и только один раз победила.

    Коэффициенты матча Шеффилд Уэнсдей — Саутгемптон

    1X2Новым игрокам
  • 3.203.352.25Бонус$9500
    •

    И вот, «Шеффилд» наконец-таки подобрался к Чемпионшипу, где сразу встретится с грозным «Саутгемптоном», который вылетел из АПЛ. Судя по последним товарищеским матчам и уровню соперника «Шеффилду» будет очень сложно претендовать на победу.

    Все прогнозы на футбол

    Последний контрольный матч команда провела против «Лутон Тауна» именно дома. В этой встрече «Шеффилд» уступил со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 82-й минуте встречи.

    «Саутгемптон»

    «Святые» провалили прошлый сезон в английской Премьер-лиге и опустили до Чемпиошипа, где попытаются вновь забраться в одну из лучших лиг мира. «Саутгемптон» в гостях встретится с «Шеффилдом», который только поднялся до 2-й по силе лиги Англии.

    Команда за это межсезонье лишилась своих лидеров, но все равно считается топовой по меркам Чемпионшипа. «Саутгемптон» будет настроен сходу вернуться в АПЛ, но для этого команде необходимо брать очки с первого тура.

  • Продать и забыть. Беглец Дембеле — худший трансфер в истории «Барселоны»
  • Уход Усмана Дембеле, возможно, только поможет «Барсе» стать еще лучше
  • Вчера

    • В предсезонных матчах «Саутгемптона» выдал довольно спорный результат. За 5 встреч команда выиграла только у «Рединга» (4:2), трижды проиграла и однажды сыграла вничью.

    За этот период «Саутгемптон» трижды играл в гостях, и по разу выиграл, проиграл и сыграл вничью.

    Стоит отметить, что в 2022 году команды встречались между собой в рамках кубка английской лиги. В том матче «Саутгемптон» переиграл соперника в серии пенальти (1:1, 6:5 по пен.).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Саутгемптона» предлагают — 2.25.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Шефилда Уэнсдей» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.35.

    Уровень мастерства у «Саутгемптона» значительно выше, но обе команды подошли к сезону не лучшим образом. Можно предположить, что «святые» победят, но матч получится низовой.

    Наш прогноз — Победа «Саутгемптона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — тотал 2.5 меньше за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Чонбук Моторс — Пари Сен-Жермен
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Тобол — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Санта-Колома — Сутьеска
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Пюник — Кальмар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак Трнава — Ауда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Динамо Тбилиси — Хамрун Спартанс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.92
  • Прогноз на матч Сабах — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Урарту — Фарул
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Погонь Щецин — Линфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч КуПС — Дерри Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Паневежис — Хапоэль Беэр-Шева
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Актобе — Торпедо Кутаиси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Залаэгерсег — Осиек
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шеффилд Уэнсдей» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 04.08.2023. Прогнозы на футбол. «Святые» начнут сезон с победы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры