«Шеффилд Уэнсдей»
Команда завоевала путевку в Чемпионшип через стыковые матчи. «Шеффилд» вел упорную борьбу за попадание во 2-ю по силе лигу Англии и по сути выгрыз себе место в турнирной таблице.
После этого команда плодотворно готовилась к предстоящему сезону, сыграв целых 6 контрольных матчей, но результаты оставляют желать лучшего. За этот период команда проиграла 3 раза, дважды сыграла вничью и только один раз победила.
Коэффициенты матча Шеффилд Уэнсдей — Саутгемптон
И вот, «Шеффилд» наконец-таки подобрался к Чемпионшипу, где сразу встретится с грозным «Саутгемптоном», который вылетел из АПЛ. Судя по последним товарищеским матчам и уровню соперника «Шеффилду» будет очень сложно претендовать на победу.
Последний контрольный матч команда провела против «Лутон Тауна» именно дома. В этой встрече «Шеффилд» уступил со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 82-й минуте встречи.
«Саутгемптон»
«Святые» провалили прошлый сезон в английской Премьер-лиге и опустили до Чемпиошипа, где попытаются вновь забраться в одну из лучших лиг мира. «Саутгемптон» в гостях встретится с «Шеффилдом», который только поднялся до 2-й по силе лиги Англии.
Команда за это межсезонье лишилась своих лидеров, но все равно считается топовой по меркам Чемпионшипа. «Саутгемптон» будет настроен сходу вернуться в АПЛ, но для этого команде необходимо брать очки с первого тура.
В предсезонных матчах «Саутгемптона» выдал довольно спорный результат. За 5 встреч команда выиграла только у «Рединга» (4:2), трижды проиграла и однажды сыграла вничью.
За этот период «Саутгемптон» трижды играл в гостях, и по разу выиграл, проиграл и сыграл вничью.
Стоит отметить, что в 2022 году команды встречались между собой в рамках кубка английской лиги. В том матче «Саутгемптон» переиграл соперника в серии пенальти (1:1, 6:5 по пен.).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Саутгемптона» предлагают — 2.25.
На викторию «Шефилда Уэнсдей» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.35.
Уровень мастерства у «Саутгемптона» значительно выше, но обе команды подошли к сезону не лучшим образом. Можно предположить, что «святые» победят, но матч получится низовой.
Наш прогноз — Победа «Саутгемптона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — тотал 2.5 меньше за 1.80.