«Шеффилд Уэнсдей» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном» в рамках 1-го тура английского Чемпионшипа. Встреча пройдет 4 августа, начало — в 22:00 мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Уэнсдей»

Команда завоевала путевку в Чемпионшип через стыковые матчи. «Шеффилд» вел упорную борьбу за попадание во 2-ю по силе лигу Англии и по сути выгрыз себе место в турнирной таблице.

После этого команда плодотворно готовилась к предстоящему сезону, сыграв целых 6 контрольных матчей, но результаты оставляют желать лучшего. За этот период команда проиграла 3 раза, дважды сыграла вничью и только один раз победила.

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И вот, «Шеффилд» наконец-таки подобрался к Чемпионшипу, где сразу встретится с грозным «Саутгемптоном», который вылетел из АПЛ. Судя по последним товарищеским матчам и уровню соперника «Шеффилду» будет очень сложно претендовать на победу.

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Последний контрольный матч команда провела против «Лутон Тауна» именно дома. В этой встрече «Шеффилд» уступил со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 82-й минуте встречи.

«Саутгемптон»

«Святые» провалили прошлый сезон в английской Премьер-лиге и опустили до Чемпиошипа, где попытаются вновь забраться в одну из лучших лиг мира. «Саутгемптон» в гостях встретится с «Шеффилдом», который только поднялся до 2-й по силе лиги Англии.

Команда за это межсезонье лишилась своих лидеров, но все равно считается топовой по меркам Чемпионшипа. «Саутгемптон» будет настроен сходу вернуться в АПЛ, но для этого команде необходимо брать очки с первого тура.

В предсезонных матчах «Саутгемптона» выдал довольно спорный результат. За 5 встреч команда выиграла только у «Рединга» (4:2), трижды проиграла и однажды сыграла вничью.

За этот период «Саутгемптон» трижды играл в гостях, и по разу выиграл, проиграл и сыграл вничью.

Стоит отметить, что в 2022 году команды встречались между собой в рамках кубка английской лиги. В том матче «Саутгемптон» переиграл соперника в серии пенальти (1:1, 6:5 по пен.).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Саутгемптона» предлагают — 2.25.

На викторию «Шефилда Уэнсдей» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.35.

Уровень мастерства у «Саутгемптона» значительно выше, но обе команды подошли к сезону не лучшим образом. Можно предположить, что «святые» победят, но матч получится низовой.

Наш прогноз — Победа «Саутгемптона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — тотал 2.5 меньше за 1.80.