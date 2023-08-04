«Спартак» не оставляет попыток заполучить футболиста «Тоттенхэма»

Московский «Спартак» по-прежнему заинтересован в услугах защитника «Тоттенхэма», сообщает 90min.

Ранее появилась информация, что красно-белые были готовы отдать за футболиста 12 миллионов евро. Но сделка провалилась по политическим причинам. Руководство АПЛ не хочет вести дела с Россией, а в стане «шпор» не хотят ссориться с лигой.

Отметим, что на футболиста также претендуют «Фулхэм», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форрест» и «Галатасарай».

Санчес играет за «Тоттенхэм» с августа 2017 года. В прошлом сезоне он провел за лондонцев 24 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.