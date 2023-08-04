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    «Спартак» не оставляет попыток заполучить футболиста «Тоттенхэма»

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    Московский «Спартак» по-прежнему заинтересован в услугах защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, сообщает 90min.

    Давинсон Санчес
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    Давинсон Санчес

    Ранее появилась информация, что красно-белые были готовы отдать за футболиста 12 миллионов евро. Но сделка провалилась по политическим причинам. Руководство АПЛ не хочет вести дела с Россией, а в стане «шпор» не хотят ссориться с лигой.

    Отметим, что на футболиста также претендуют «Фулхэм», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форрест» и «Галатасарай».

    Санчес играет за «Тоттенхэм» с августа 2017 года. В прошлом сезоне он провел за лондонцев 24 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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