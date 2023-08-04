Гвардиола о Бернарду Силве: Мне не нужны игроки, которые не хотят выступать за «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал слухи о том, чтохочет перейти в

Сообщалось, что «Барса» постарается подписать Бернарду после продажи Усмана Дембеле.

«Мне не нужны игроки, которые не хотят выступать за "Манчестер Сити".

Но для начала наш клуб должен получить соответствующее предложение. Пока такого не было.

Если он им действительно нужен, они сядут в самолет, прилетят и будут договариваться», — приводит слова Гвардиолы журналист Майкл Плант.

Transfermarkt оценивает стоимость Бернарду Силвы в 80 миллионов евро. Контракт португальца с «Ман Сити» рассчитан до лета 2025 года.