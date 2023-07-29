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    Гвардиола: Саудовская Аравия изменила рынок

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о летнем трансферном окне.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Саудовская Аравия изменила рынок. Несколько месяцев назад, когда Криштиану Роналду был единственным, кто ушел туда, никто не думал, что в саудовской лиге будет играть так много топ‑игроков.

    В будущем их будет только больше, поэтому клубы должны быть в курсе того, что происходит. Речь не об угрозе, это реальность. Они хотят создать сильную лигу. Пока у них есть такая возможность.

    Рияд Марез получил невероятное предложение, мы не могли сказать ему "не делай этого", — цитирует Гвардиолу BBC.

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