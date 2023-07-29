Гвардиола: Саудовская Аравия изменила рынок

Главный тренервысказался о летнем трансферном окне.

«Саудовская Аравия изменила рынок. Несколько месяцев назад, когда Криштиану Роналду был единственным, кто ушел туда, никто не думал, что в саудовской лиге будет играть так много топ‑игроков.

В будущем их будет только больше, поэтому клубы должны быть в курсе того, что происходит. Речь не об угрозе, это реальность. Они хотят создать сильную лигу. Пока у них есть такая возможность.

Рияд Марез получил невероятное предложение, мы не могли сказать ему "не делай этого", — цитирует Гвардиолу BBC.