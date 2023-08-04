«Ференцварош» обыграл «Шэмрок» в ответном матче квалификации ЛК

Обзор ответных матчей 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

В одном из матчей «Б-36 Торсхавн» сыграл вничью с «Хаверфордуэст Каунти» (1:1) и по сумме двух встреч вышел в следующий раунд квалификации ЛК.

Единственный гол в составе «Торсхавна» забил Джанн Бенжаминсен с пенальти на 100-й минуте в добавленное время. В составе «Хаверфордуэст Каунти» отличился Бен Фавсетт на 66-й минуте.

В следующем раунде квалификации Лиги конференций «Торсхавн» встретится с «Риекой».

«Ференцварош» в параллельном матче не оставил шансов «Шэмрок Роверсу» (2:0). По сумме двух встреч венгерская команда вышла в следующий раунд квалификации ЛК.

В составе «Ференцвароша» отличились Кристоффер Закариассен на 31-й минуте и Сами Ммаэ на 90-й.

В следующем раунде квалификации Лиги конференций «Ференцварош» встретится с «Хамруном».