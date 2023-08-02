«Спартак» и «Олимпиакос» согласовали трансфер Рябчука

в ближайшее время может объявить о переходе защитника «Олимпиакоса»

По информации греческой радиостанции Sport-FM, клубы уже согласовали условия сделки.

«Спартак» заплатит за молдавского футболиста 6-7 миллионов евро.

Контракт Рябчука с московским клубом будет рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В «Спартаке» 25-летний футболист будет зарабатывать два миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Рябчук провел за «Олимпиакос» 45 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.