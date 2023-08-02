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    «Галатасарай» минимально обыграл «Жальгирис» в ответном матче квалификации ЛЧ

    «Галатасарай» — «Жальгирис»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Галатасарай» одержал победу над «Жальгирисом» (1:0) в вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

    Дрис Мертенс
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    Дрис Мертенс

    Единственный гол хозяева забили на 31-й минуте встречи. После розыгрыша углового нападающий «Галатасарая» Дрис Мертенс нанес точный удар прямо по центру ворот. Голкипер соперника был бессилен.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Галатасарай — Жальгирис 1:0
    Гол: 1:0 Дрис Мертенс (31') Галатасарай: Фернандо Муслера, Саша Боэ, Виктор Нельссон, Абдулкерим Бардакчи, Анхелиньо, Беркан Кутлу, Сержиу Оливейра (Фредрик Мидтше, 69'), Барыш Йылмаз (Олимпиу Моруцан, 79'), Дрис Мертенс (Седрик Бакамбу, 79'), Керем Актюркоглу (Кан Айхан, 89'), Халиль Дервисоглу (Yunus Akgun, 46') Жальгирис: Матиас Ойевуси Кехинде, Паулюс Голубицкас, Петар Мамич (Арни Вильхамссон, 59'), Yuri Kendysh (Овидиус Вербицкас, 89'), Николас Мартин Горобцов, Оливер Буфф (Yukiyoshi Karashima, 74'), Joel Fey d'Or Bopesu, Stipe Vucur, Нассим Хнид, Марио Павелич, Эдвинас Гертмонас Предупреждения: Joel Fey d'Or Bopesu (5'), Матиас Ойевуси Кехинде (56'), Дрис Мертенс (62'), Нассим Хнид (76'), Кан Айхан (90 + 1')

    По сумме двух встреч (2:2 и 1:0) «Галатасарай» проходит в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, где команда встретится с «Олимпией» из Любляны.

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