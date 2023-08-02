«Барселона» минимально обыграла «Милан» в товарищеском матче

провели товарищеский матч в рамках предсезонного американского турне.

Встреча состоялась в Лас-Вегасе и завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.

Единственный гол в составе «Барсы» забил Ансу Фати на 55-й минуте.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Милан — Барселона 0:1 Гол: 0:1 Ансумане Фати (55') Милан: Мик Меньян, Алессандро Флоренци (Пьер Калюлю, 64'), Малик Тшау (Симон Кьер, 73'), Фикайо Томори (Алексис Салемакерс, 86'), Тео Эрнандес (Davide Bartesaghi, 80'), Рубен Лофтус-Чик, Раде Крунич (Томмазо Побега, 73'), Тейьяни Рейндерс, Кристиан Пулишич (Лука Ромеро, 73'), Оливье Жиру (Лоренцо Коломбо, 73'), Рафаэл Леау Барселона: Abdessamad Ezzalzouli, Ферран Торрес (Роберт Левандовски, 46'), Рафаэл Диас, Fermin Lopez, Ориоль Ромеу Видаль, Педри (Серхи Роберто, 46'), Маркос Алонсо, Эрик Гарсия, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Игнасио Пенья Предупреждения: Маркос Алонсо (7'), Рубен Лофтус-Чик (29'), Тейьяни Рейндерс (44')

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Тоттенхэмом» 8 августа. «Милан» в этот же день встретится с «Монцей».