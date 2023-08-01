Хави разочарован в Дембеле. Француз уверял его, что хочет остаться в «Барсе»

Главный тренер «Барселоны»больше не доверяет, сообщает Diario SPORT.

На прошлой неделе, до того, как появились слухи о возможном переходе Усмана в «Пари Сен-Жермен», он уверял Хави, что его самой большой мечтой по-прежнему остается победа в Лиге чемпионов вместе с «Барсой».

Позже Хави на примере Неймара пытался объяснить французу, почему ему не стоит переезжать в Париж. Как известно, бразилец после перехода в «ПСЖ» неоднократно пытался вернуться в «Барселону».

Ранее сообщалось, что Дембеле уже согласовал контракт с «ПСЖ». После 31 июля парижский клуб сможет выкупить 26-летнего вингера за 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дембеле провел в чемпионате Испании 25 матчей, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.