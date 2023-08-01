ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Балтика»«Спартак» набирает ход. Красно-белые одержали третью победу подряд
    Все новости спорта

    Хави разочарован в Дембеле. Француз уверял его, что хочет остаться в «Барсе»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Трансферы
    Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес больше не доверяет Усману Дембеле, сообщает Diario SPORT.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    На прошлой неделе, до того, как появились слухи о возможном переходе Усмана в «Пари Сен-Жермен», он уверял Хави, что его самой большой мечтой по-прежнему остается победа в Лиге чемпионов вместе с «Барсой».

    Позже Хави на примере Неймара пытался объяснить французу, почему ему не стоит переезжать в Париж. Как известно, бразилец после перехода в «ПСЖ» неоднократно пытался вернуться в «Барселону».

  • Источник: «Барселона» готова «начать войну» с «ПСЖ» из-за Дембеле
  • Читайте по теме

    • Ранее сообщалось, что Дембеле уже согласовал контракт с «ПСЖ». После 31 июля парижский клуб сможет выкупить 26-летнего вингера за 100 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Дембеле провел в чемпионате Испании 25 матчей, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арис» не упустит преимущество?
  • БАТЭ — «Арис» . Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Фенербахче» уедет из Кишинева с победой?
  • «Зимбру» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Барса» не сможет обыграть «Милан»
  • «Милан» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч БАТЭ — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Зимбру — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Карабах — Ракув
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры