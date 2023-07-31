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    Источник: «Барселона» готова «начать войну» с «ПСЖ» из-за Дембеле

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    Руководство «Барселоны» намерено «начать войну» с «Пари Сен-Жермен» из-за возможного трансфера Усмана Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

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    Ранее стало известно, что «ПСЖ» уже согласовал с Дембеле пятилетий контракт. Парижский клуб выплатит каталонцам 50 миллионов евро отступных за французского игрока.

    Источник утверждает, что «Барселона» попросит УЕФА выяснить, соблюдает ли «ПСЖ» правила финансового фэйр-плей и откуда он получает свои финансовые ресурсы.

    В «Барселоне» также уверены, что Дембеле не откажется от перехода в «ПСЖ», несмотря на то, что его уговаривают остаться.

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    • Также сообщалось, что с первого августа отступные Дембеле увеличатся в два раза — до 100 миллионов евро. Но даже в этом случае «ПСЖ» все равно намерен выкупить Усмана.

    В прошедшем сезоне Дембеле провел в чемпионате Испании 25 матчей, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.

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