Источник: «Барселона» готова «начать войну» с «ПСЖ» из-за Дембеле

Руководствонамерено «начать войну» сиз-за возможного трансфера, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» уже согласовал с Дембеле пятилетий контракт. Парижский клуб выплатит каталонцам 50 миллионов евро отступных за французского игрока.

Источник утверждает, что «Барселона» попросит УЕФА выяснить, соблюдает ли «ПСЖ» правила финансового фэйр-плей и откуда он получает свои финансовые ресурсы.

В «Барселоне» также уверены, что Дембеле не откажется от перехода в «ПСЖ», несмотря на то, что его уговаривают остаться.

Также сообщалось, что с первого августа отступные Дембеле увеличатся в два раза — до 100 миллионов евро. Но даже в этом случае «ПСЖ» все равно намерен выкупить Усмана.

В прошедшем сезоне Дембеле провел в чемпионате Испании 25 матчей, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.