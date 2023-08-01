Рахимов: «Рубин» нуждается в усилении состава

Главный тренер «Рубина»считает, что для успешного выступления в текущем сезоне команде нужны новые игроки.

«Все прекрасно понимают, что был выход в РПЛ после того, как нам пришлось перестраиваться, и сейчас мы тоже перестраиваемся. Никто пока не оказывает на нас давления. Хотим, чтобы "Рубин" был высоко, но сейчас идет перестроение.

Понимаем, что тем игрокам, которые были в Первой лиге, будет сложно тянуть РПЛ.

Мы идем поступательно и пытаемся показывать лучшие качества в каждом матче. Для этого нужно усиление, потому что здесь другие скорости.

Нужны качественные исполнители. Пока мы угадали с теми игроками, которых взяли», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

«Рубин» набрал два очка в первых двух турах российской Премьер-лиги. Казанский клуб сыграл вничью с «Локомотивом» и «Оренбургом».