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    Рахимов: «Рубин» нуждается в усилении состава

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов считает, что для успешного выступления в текущем сезоне команде нужны новые игроки.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Все прекрасно понимают, что был выход в РПЛ после того, как нам пришлось перестраиваться, и сейчас мы тоже перестраиваемся. Никто пока не оказывает на нас давления. Хотим, чтобы "Рубин" был высоко, но сейчас идет перестроение.

    Понимаем, что тем игрокам, которые были в Первой лиге, будет сложно тянуть РПЛ.

  • «Игры идут подряд — это сложно, логистика непростая». Рахимов недоволен календарем нового сезона
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    • Мы идем поступательно и пытаемся показывать лучшие качества в каждом матче. Для этого нужно усиление, потому что здесь другие скорости.

    Нужны качественные исполнители. Пока мы угадали с теми игроками, которых взяли», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

    «Рубин» набрал два очка в первых двух турах российской Премьер-лиги. Казанский клуб сыграл вничью с «Локомотивом» и «Оренбургом».

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