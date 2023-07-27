«Игры идут подряд — это сложно, логистика непростая». Рахимов недоволен календарем нового сезона

Главный тренер «Рубина»после поражения от «Ростова» (0:1) в первом туре группового этапа Кубка России признался, что ему не нравится календарь нового сезона.

«Мое личное мнение, что у нас есть окна, когда мы можем сыграть, так как нет еврокубков, нет игр сборной. Мне кажется, можно было немножко разгрузить.

Мы видим, что подряд идут игры, но все команды в такой ситуации. Естественно, это сложно. Тем более, если мы смотрим по логистике, то она непростая. После домашних матчей мы снова выезжаем в Ростов, когда достаточно много времени нужно провести в пути. Но раз уже календарь был составлен, он для всех одинаковый.

Новый формат Кубка России? Наверное, это сделано, чтобы было больше матчей. Может быть, это и хорошо, но честно говоря, я сам запутался поначалу. Наверное, нужно пройти этот турнир, потом уже этот формат запомнится», — приводит слова Рахимова пресс-служба казанского клуба.