ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург» — ЦСКАКакая боль. Армейская молодежь не пощадила «Оренбург», игравший вдевятером
  • 10:29
    • Агент: Если Черчесов вернется в Россию, то только с целью стать чемпионом
  • 09:44
    • ЦСКА и «Васко да Гама» не договорились о трансфере Карраскаля
  • 09:00
    • Верратти согласовал контракт с «Аль-Хилялем»
  • 08:14
    • «Арсенал» забил пять мячей «Барселоне», у Троссарда дубль
  • 08:03
    • «Реал» благодаря голу Беллингема обыграл «МЮ» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    «Игры идут подряд — это сложно, логистика непростая». Рахимов недоволен календарем нового сезона

    Футбол Календарь Кубка России Рубин Фонбет Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после поражения от «Ростова» (0:1) в первом туре группового этапа Кубка России признался, что ему не нравится календарь нового сезона.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Мое личное мнение, что у нас есть окна, когда мы можем сыграть, так как нет еврокубков, нет игр сборной. Мне кажется, можно было немножко разгрузить.

    Мы видим, что подряд идут игры, но все команды в такой ситуации. Естественно, это сложно. Тем более, если мы смотрим по логистике, то она непростая. После домашних матчей мы снова выезжаем в Ростов, когда достаточно много времени нужно провести в пути. Но раз уже календарь был составлен, он для всех одинаковый.

    Новый формат Кубка России? Наверное, это сделано, чтобы было больше матчей. Может быть, это и хорошо, но честно говоря, я сам запутался поначалу. Наверное, нужно пройти этот турнир, потом уже этот формат запомнится», — приводит слова Рахимова пресс-служба казанского клуба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» и «Спартак» снова устроят перестрелку?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Рублев не заметит очередного соперника?
  • Альтмайер — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Торпедо-БелАЗ» и АЕК сыграют по верхам?
  • «Торпедо-БелАЗ» — АЕК. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 27 июля
  • Сегодня в 21:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Альтмайер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Торпедо Кутаиси — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сересо Осака
  • Футбол
  • Завтра в 13:20
    •  2.38
  • Прогноз на матч Железничар — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Кресси — Вольф
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эванс — Кепфер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры